ТЕМА ДНЯ: Мужчине, который поджог дом с женой и детьми, грозит пожизненное заключение (видео)

Едва не убил жену и двух детей и остался на свободе. Полиция не смогла взять под стражу Федосеевского поджигателя потому, что в Окнянском райсуде отказали в соответствующем ходатайстве. Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Напомним, в ночь на 14 января в селе Федосеевка Одесской области произошел пожар в жилом доме после того, как во… Полная новость >>>