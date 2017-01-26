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ТЕМА ДНЯ:Пожар в Одессе. В ангаре горели шины (фото)
Сегодня, 26 января, на Старокиевском шоссе загорелся ангар. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. Спасатели установили, что в складе горят шины от грузовых автомобилей. Пожар удалось потушить. На данный момент устанавливают причину возгорания. В результате происшествия никто не пострадал. Фото: ГСЧС в Одесской области
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ТЕМА ДНЯ:Большое путешествие Руслана Верина: объехать Азию на велосипеде (видео)
12 стран, один турист, два колеса и педали. Одессит Руслан Верин спустя три месяца достиг седьмой страны в своем маршруте. Сейчас он в Индии, знакомится с местными жителями и обычаями. О своих впечатлениях от пройденного пути Руслан рассказал в скайп-интервью нашему корреспонденту Екатерине Лапицкой. Впереди еще много нового и необычного. После Индии Руслану предстоит дорога… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:До Индии на велосипеде. Путешествие одессита (видео + фото)
Одессит Руслан Верин отправился в путешествие на велосипеде. В его планах добраться до Сингапура. Сейчас Руслан находится Индии. Сегодня 96-й день его пути. В странствование одессит отправился три месяца назад. За это время он проехал Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Иран. Кроме того, Руслан пересек Пакистан и 11 января попал в Индию. Там он рассказывает… Полная новость >>>
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