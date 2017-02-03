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ТЕМА ДНЯ:Одесских таможенников подозревают в контрабанде нефтепродуктов
СБУ разоблачила механизм контрабанды нефтепродуктов, который организовали сотрудники таможни. Причастным объявлено о подозрении. Правоохранители установили, что схема действовала в течение 2012-2014 годов. «Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция вроде перемещается транзитом через территорию Украины», — сообщают в СБУ. Однако… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Похороны «овидиопольского головореза» (видео)
Под Одессой сегодня хоронили Дмитрия Погорелого, известного как «овидиопольский головорез». 28 января он покончил с собой в камере одесского следственного изолятора. Однако его суицид пока вызывает немало вопросов. Напомним, перед Новым годом Погорелый убил жительницу Овидиополя Ольгу Журавлеву и ее двухлетнюю дочь Марию. По официальной версии, на преступление он пошел из мести. В Овидиополе не… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Пожар под Одессой: горел склад с металлоломом
В Беляевском районе горело металлическое сооружение с металлоломом. В течение нескольких часов его удалось потушить. «Подразделения работали по повышенному номеру вызова — пожар «1 БИС», — сообщают в пресс-службе ГСЧС в Одесской области. На данный момент причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГСЧС в Одесской области
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