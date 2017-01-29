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ТЕМА ДНЯ:За несколько дней до самоубийства «овидиопольский головорез» пытался вскрыть вены (видео)
Дмитрий Погорелов из Овидиополя Одесской области, которого подозревают в убийстве женщины и её 2-летней дочери, был найден мёртвым. Он повесился на простыне. С 4 января мужчина находился в одиночной камере СИЗО. Туда его перевели, чтобы не допустить самосуда со стороны других заключённых.
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ТЕМА ДНЯ:«Овидиопольского головореза» обнаружили мертвым в камере СИЗО
Дмитрий Погорелов, подозреваемый в двойном жестоком убийстве и поджоге, найден мертвым в изоляторе. По информации наших источников в правоохранительных органах, сегодня утром его обнаружили повешенным в своей камере. Напомним, по данным полиции, 29 декабря задержанный убил жену своего начальника и ее двухлетнюю дочь. Затем поджог тела и сбежал на грузовике в сторону Одессы. По одной из… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Проверкой работ на Потемкинской лестнице займется полиция (видео)
Приморский районный суд Одессы постановил внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушениях. О них правоохранителям письменно заявил одессит, представитель ООП «Народний Рух України» Михаил Кузаконь. Говорит, в указанные законом сроки следователь этого почему-то не сделал. Пришлось обращаться в суд. Он отметил: «Там три состава преступления, с нашей точки зрения. Это по поводу событий… Полная новость >>>
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