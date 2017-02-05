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ТЕМА ДНЯ:В Днепре задержан организатор махинаций с нефтепродуктами (фото)
На основании постановления Приморского районного суда Одессы задержан предприниматель в Днепре, который организовал фиктивный вывоз нефтепродуктов через Одесскую область. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры области, мужчина занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона. Напомним, 2 февраля прокурор Одесской области Олег Жученко… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Одесских таможенников подозревают в контрабанде нефтепродуктов
СБУ разоблачила механизм контрабанды нефтепродуктов, который организовали сотрудники таможни. Причастным объявлено о подозрении. Правоохранители установили, что схема действовала в течение 2012-2014 годов. «Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция вроде перемещается транзитом через территорию Украины», — сообщают в СБУ. Однако… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Похороны «овидиопольского головореза» (видео)
Под Одессой сегодня хоронили Дмитрия Погорелого, известного как «овидиопольский головорез». 28 января он покончил с собой в камере одесского следственного изолятора. Однако его суицид пока вызывает немало вопросов. Напомним, перед Новым годом Погорелый убил жительницу Овидиополя Ольгу Журавлеву и ее двухлетнюю дочь Марию. По официальной версии, на преступление он пошел из мести. В Овидиополе не… Полная новость >>>
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