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ТЕМА ДНЯ:Головорез задержан: «Черный список» овидиопольского убийцы (видео)
Головореза из Овидиополя задержала полиция. Подозреваемый в двойном убийстве и поджоге скрывался в районе села Роксоланы. На поиски беглеца ушло чуть менее суток. Овидиопольского головореза зовут Дмитрий Погорелов. Мужчина живёт в опрятном доме с женой и сыном-четвероклассником. Соседи говорят, проблем с Димой у них не было. Но в день убийства мужчину будто перемкнуло, рассказали люди…. Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Убийцу, обезглавившего мать и двухлетнего ребенка, задержали (видео)
Об этом сообщили активисты, участвующие в поисках убийцы. Информацию подтвердило руководство областной полиции. Злоумышленник задержан в районе села Роксоланы, в тот момент, когда выходил из лесопосадки. Мужчина якобы направлялся обратно в Овидиополь. Сейчас он находится в Овидиопольском райотделе. Полицейским задержанный подтвердил, что хотел совершить теракт. Напомним, вчера, 29 декабря, в Овидиополе Одесской области нашли два женских трупа… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Поиски убийцы из Овидиополя продолжаются (фото)
В Овидиопольском районе продолжается поиск подозреваемого в двойном убийстве. В районе Грибовки правоохранители развернули полевой штаб, там разместилась техника. Тем временем личный состав обыскивает дачи и базы отдыха, на которых мог спрятаться беглец.
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