ТЕМА ДНЯ: Взрыв в частном доме в Одессе: два человека погибли (обновлено)

Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва газа в частном доме на улице Ефима Геллера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС. 8 января около часа ночи в частном доме произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Из-за разрушения строительных конструкций здания погибли двое мужчин. По словам соседей, существовала вероятность того, что под обломками находятся люди. Из-под… Полная новость >>>