ТЕМА ДНЯ: В Одессе пенсионерку пытается отправить в психбольницу собственный сын (видео)

У 80-летней пожилой женщины якобы хотят отнять квартиру, а всех ее животных выкинуть на улицу. Ольга Ивановна живет в этой квартире 47 лет. Сейчас ее одиночество спасают пять котов и собака. Соседи очень любят женщину и говорят, что животные им абсолютно не мешают. Тем не менее, как утверждает Ольга Ивановна, ее собственный сын с невесткой,… Полная новость >>>