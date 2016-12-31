ТЕМА ДНЯ: Головорез задержан: «Черный список» овидиопольского убийцы (видео)

Головореза из Овидиополя задержала полиция. Подозреваемый в двойном убийстве и поджоге скрывался в районе села Роксоланы. На поиски беглеца ушло чуть менее суток. Овидиопольского головореза зовут Дмитрий Погорелов. Мужчина живёт в опрятном доме с женой и сыном-четвероклассником. Соседи говорят, проблем с Димой у них не было. Но в день убийства мужчину будто перемкнуло, рассказали люди…. Полная новость >>>