ТЕМА ДНЯ: 15 миллионов гривен на реконструкцию: Когда начнут ремонтировать «Олимпиец»? (видео)

Масштабную реконструкцию спортивного комплекса «Олимпиец» обещают начать весной этого года, в марте-апреле. По словам представителей областного совета, на эти нужды в бюджете области уже заложено 15 миллионов гривен. На эти деньги планируют сделать новую кровлю, поменять остекление, утеплить здание, а также решить вопрос с отоплением и обустроить туалеты. Задумываются и над заменой покрытия. А пока… Полная новость >>>