ТЕМА ДНЯ: Похороны «овидиопольского головореза» (видео)

Под Одессой сегодня хоронили Дмитрия Погорелого, известного как «овидиопольский головорез». 28 января он покончил с собой в камере одесского следственного изолятора. Однако его суицид пока вызывает немало вопросов. Напомним, перед Новым годом Погорелый убил жительницу Овидиополя Ольгу Журавлеву и ее двухлетнюю дочь Марию. По официальной версии, на преступление он пошел из мести. В Овидиополе не… Полная новость >>>