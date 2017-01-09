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ТЕМА ДНЯ:Штормовое предупреждение в Одессе сохраняется
Сегодня, 9 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей. Температура воздуха понизится до 10 градусов мороза днем и до 16 — ночью. Ветер будет дуть северо-западный, порывы достигнут 15-20 м/с. Снег будет идти в Одессе до конца недели. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 11 января в Одессу вернутся снежные заносы и метель. Напоминаем… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Взрыв в частном доме в Одессе: два человека погибли (обновлено)
Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва газа в частном доме на улице Ефима Геллера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС. 8 января около часа ночи в частном доме произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Из-за разрушения строительных конструкций здания погибли двое мужчин. По словам соседей, существовала вероятность того, что под обломками находятся люди. Из-под… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Одесский регион закрыт для автотранспорта
Все дороги Одесской области закрыты. Об этом сообщила и. о. обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская на своей странице в Facebook. Перекрыто движение автотранспорта до 9 часов утра завтрашнего дня, 8 января. Соломия Бобровская отметила, что открыта лишь одна транспортная магистраль — М-05 Киев — Одесса. Напомним, на дорогах области — снежный накат и снежные… Полная новость >>>
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