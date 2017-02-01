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ТЕМА ДНЯ:Полиция будет расследовать факты коррупции и халатности при реконструкции Потемкинской лестницы (видео)
Суд обязал внести заявление активистов в Единый реестр досудебных расследований. По их мнению, ремонт памятника архитектуры национального значения проходит с нарушениями всех норм. Общественный активист Михаил Кузаконь сообщил: «Нам пришлось пойти в суд, суд обязал внести в ЕРДР вот эти вот материалы, которые мы предоставили. Сегодня, по нашим сведениям, Головин – начальник Национальной полиции Одесской… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:В центре Одессы по улице течет горячая река (фото)
Деньги на ветер. Улица Маразлиевская превратилась в горячий поток в районе центрального входа в парк Шевченко. По асфальту течет теплоноситель, вытекающий из трубы теплоцентрали — древние коммуникации в очередной раз прорвало. По словам местных жителей, кипяток на проезжую часть вытекал несколько часов. С учетом минусовой температуры на улице к вечеру для автомобилистов здесь будет каток.
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ТЕМА ДНЯ:В Одессе пенсионерку пытается отправить в психбольницу собственный сын (видео)
У 80-летней пожилой женщины якобы хотят отнять квартиру, а всех ее животных выкинуть на улицу. Ольга Ивановна живет в этой квартире 47 лет. Сейчас ее одиночество спасают пять котов и собака. Соседи очень любят женщину и говорят, что животные им абсолютно не мешают. Тем не менее, как утверждает Ольга Ивановна, ее собственный сын с невесткой,… Полная новость >>>
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