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ТЕМА ДНЯ:15 миллионов гривен на реконструкцию: Когда начнут ремонтировать «Олимпиец»? (видео)
Масштабную реконструкцию спортивного комплекса «Олимпиец» обещают начать весной этого года, в марте-апреле. По словам представителей областного совета, на эти нужды в бюджете области уже заложено 15 миллионов гривен. На эти деньги планируют сделать новую кровлю, поменять остекление, утеплить здание, а также решить вопрос с отоплением и обустроить туалеты. Задумываются и над заменой покрытия. А пока… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Под Одессой обнаружили арсенал оружия (фото)
В Беляевском районе правоохранители обнаружили и изъяли арсенал оружия. Гранаты, тротиловые шашки и патроны к огнестрельному оружию нашли в частном доме в селе Усатово в ходе обыска. «Изъятое оружие и боеприпасы направлены на судебно-баллистическую экспертизу», — сообщают в пресс-службе облпрокуратуры. Сейчас проводится расследование. Фото: Прокуратура Одесской области
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ТЕМА ДНЯ:Десятки активистов и экологов пришли к Дюку, чтобы отстоять зеленую зону в Лунном сквере
Сегодня несколько десятков общественных активистов и экологов собрались около памятника Дюку в Одессе, чтобы отстоять деревья в Лунном сквере. Активисты взломали забор, чтобы открыть доступ на территорию строительства, и собираются вбивать в деревья специальные маячки, чтобы предотвратить их дальнейшую вырубку. Отметим, активисты считают, что на территории Лунного парка проходит незаконная вырубка деревьев рабочими строительной компании… Полная новость >>>
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