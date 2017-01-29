ТЕМА ДНЯ: «Овидиопольского головореза» обнаружили мертвым в камере СИЗО

Дмитрий Погорелов, подозреваемый в двойном жестоком убийстве и поджоге, найден мертвым в изоляторе. По информации наших источников в правоохранительных органах, сегодня утром его обнаружили повешенным в своей камере. Напомним, по данным полиции, 29 декабря задержанный убил жену своего начальника и ее двухлетнюю дочь. Затем поджог тела и сбежал на грузовике в сторону Одессы. По одной из… Полная новость >>>