ТЕМА ДНЯ: До Индии на велосипеде. Путешествие одессита (видео + фото)

Одессит Руслан Верин отправился в путешествие на велосипеде. В его планах добраться до Сингапура. Сейчас Руслан находится Индии. Сегодня 96-й день его пути. В странствование одессит отправился три месяца назад. За это время он проехал Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Иран. Кроме того, Руслан пересек Пакистан и 11 января попал в Индию. Там он рассказывает… Полная новость >>>