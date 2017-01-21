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ТЕМА ДНЯ:Пожар на «Привозе»: горели павильоны с лакокрасочной продукцией (фото)
Сегодня около 4 часов вечера произошел пожар на одесском рынке «Привоз» со стороны Новощепного ряда. Начался он с контейнеров, где торговали лакокрасочной продукцией и стройматериалами. Прибывшие спасатели на четырех пожарных машинах локализовали возгорание за 20 минут. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние павильоны. Однако четыре контейнера сгорели полностью. В результате пожара никто не пострадал. Врачи… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Мужчине, который поджог дом с женой и детьми, грозит пожизненное заключение (видео)
Едва не убил жену и двух детей и остался на свободе. Полиция не смогла взять под стражу Федосеевского поджигателя потому, что в Окнянском райсуде отказали в соответствующем ходатайстве. Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Напомним, в ночь на 14 января в селе Федосеевка Одесской области произошел пожар в жилом доме после того, как во… Полная новость >>>
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ТЕМА ДНЯ:Дом Руссова в Одессе. Начались работы по консервации (фото)
Работы по консервации дома Руссова начались с опозданием. Отметим, здание должны были законсервировать до конца 2016. На это было выделено 1,5 миллиона гривен. Но по словам рабочих, разгребать мусор начали только 26 декабря. Они уже вывезли 17 огромных контейнеров с досками, обвалившейся лепниной и прочим хламом. Когда завершат работы пока не известно. Напомним, решение о… Полная новость >>>
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